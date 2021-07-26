Оперативный штаб, по данным источника РИА Новости, официально объявит об обнаружении бразильского штамма в Якутии

Оперативный штаб, по данным источника агентства РИА Новости, официально объявит об обнаружении бразильского штамма в Якутии. О том, что эту вариацию коронавируса выявили в России, стало известно несколько дней назад.

Пока известно лишь о единичных случаях заражения гамма-штаммом ковида, сообщили ранее научном центре «Вектор». Там отмечают, что пока нет доказательств, что эта мутация приводит к более тяжелому течению болезни. Но ясно, что она куда более заразна. Ранее на сайте американского Центра по контролю и профилактике заболеваний опубликовали исследование, свидетельствующее о том, что этот штамм быстро распространяется в том числе среди полностью привитых. Ученые изучили вспышку коронавируса на золотодобывающей шахте во французской Гвиане. Там из прошедших полный курс вакцинации заболели 60% рабочих, среди непривиых инфицированы оказались 75%. В Векторе, между тем, говорят, что в мире гамма-штамм вытесняется вариантом «дельта», известным как индийский вариант коронавируса. Произойдет ли так в России, неясно. О распространении бразильского штамма в стране пока мало информации. Источник РИА Новости в региональном управлении Роспотребнадзора сообщил, что этот вариант обнаружили в Якутии.

В регионе накануне зафиксировали 120 случаев заражения – за все время эпидемии почти 44 тысячи.