В Магаданской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

В постановлении, опубликованном на сайте регионального управления Роспотребнадзора, говорится, что прививку должны в том числе сделать работки сфер здравоохранения, образования, социальной защиты, транспорта, торговли и общепита. Согласно распоряжению местных властей, вакцинацию должны пройти по меньшей мере 60% сотрудников указанных предприятий. Это нужно сделать до середины сентября.

Магаданская область – сороковой по счету российский регион, принявший решение об обязательной вакцинации.

