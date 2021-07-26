Восстановлено движение по одному пути железнодорожного моста на Транссибе в Забайкалье

Движение восстановлено по одному пути железнодорожного моста на Транссибирской магистрали в Забайкалье, который размыло паводком на прошлой неделе, сообщает пресс-служба правительства региона.

Первым после восстановления движения по мосту прошел пассажирский поезд Владивосток-Самара. Перед ним были пущены грузовые поезда и вагон-дефектоскоп.