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06:17, 26 июля 2021

Три ранее закрытые станции «красной» линии московского метро вновь заработают сегодня для пассажиров

Их откроют на две неделе раньше, чем планировалось.

Досрочно открываются «Юго-западная», «Воробьевы горы» и «Университет». Сстанция «Проспект Вернадского» пока остается закрытой. До 8 августа поезда не будут ходить между «Юго-Западной» и «Университетом», сообщили в столичном департаменте транспорта. Несмотря на частичное открытие «красной» ветки ведомство просит горожан выбирать альтернативные маршруты через соседние линии метрополитена. Это связано с большим пассажиропотоком.
Движение между платформами «Спортивная» и «Тропарево» Сокольнической линии было приостановлено 17 июля из-за строительства на «Проспекте Вернадского» перехода на будущую одноименную станцию Большой кольцевой линии. Для этого там временно отключили связь, электро— и водоснабжение. Вдоль закрытого участка с 5:30 утра до 2 часов ночи ходят бесплатные компенсационные автобусы. По данным Мосгортранса, только каждое утро они перевозят по 40 тысяч пассажиров. Также усилен ряд городских маршрутов. Поскольку под это забрали часть полос Проспекта Вернадского, там сильно ограничено движение транспорта.

Столичные власти называют Большую кольцевую линию — ключевым проектом московского метростроения. Общая длина кольца составляет более 70 километров. Всего там запланирована 31 станция, 12 из них уже открыты.


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