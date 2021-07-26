С сегодняшнего дня в Башкирии начинают действовать новые противоэпидемические меры

О введение новых ограничительных мер из-за роста заболеваемости COVID-19 глава Башкирии Радий Хабиров сообщил еще в июне. Тогда он подписал указ об ужесточении режима повышенной готовности в два этапа. Первый предусматривал введение с 22-го июня ограничений на посещение музеев, библиотек, кинотеатров, ночных клубов и других подобных мест без сертификата о вакцинации, медсправки о наличии противопоказаний к иммунизации, антител или отрицательного ПЦР-теста.

Второй этап расширял список общественных мест, включая в него заведения общепита с вместимостью более 50-ти посетителей, фитнес-клубы, салоны красоты и студенческие общежития. Он должен был начаться 29-го июня, но неоднократно переносился из-за дефицита вакцин: сначала на 5-е, потом – на 12-е июля. Последняя версия указа предусматривает введение ограничений уже с сегодняшнего дня.



В настоящее время в Башкирии, по данным республиканского Минздрава, все еще сохраняется высокий спрос на вакцины от коронавируса. Сегодня 1-й компонент получили почти 870 тыс. жителей региона, что составляет 21,5% от всего населения.