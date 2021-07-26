На Колыме сильные дожди почти полностью потушили лесные пожары

За прошедшие выходные площадь возгорания уменьшилась с 63 тысяч до 95 гектаров. Населенным пунктам и инфраструктуре огонь не угрожает – говорится в сообщении МЧС.

На днях в муниципалитетах Магаданской области было объявлено экстренное предупреждение в связи с ливнями. Одновременно с этим сообщалось и о нескольких лесных пожарах.