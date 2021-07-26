Российские воздушно-космические силы получат два самолета управления войсками на случай ядерной войны

Так называемые самолеты «судного дня» построят на базе новых Ил-96-400М, рассказал источник агентства РИА Новости. Один из них уже находится в производстве. Новые воздушные суда должны прийти на замену Ил-86. Они предназначены для эвакуации высшего руководства страны в случае уничтожения наземной и спутниковой инфраструктуры. С борта можно отдавать приказы войскам, в том числе стратегической авиации, подвижным и шахтным ракетным установкам, а также подводным лодкам.