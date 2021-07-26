Россия оказалась за пределом топ-15 европейских стран с наиболее доступным бензином

В исследовании, проведенном агентством РИА Новости, ее поместили ровно в середину списка из 32 государств. Отмечается, что при одной из самых низких цен на бензин марки Аи-95, россиянин на среднюю зарплату может купить чуть больше тысяч литров. В лидерах по этому показателю Люксембург, Норвегия и Австрия – более 2500, 2300 и 2100 литров соответственно. Замыкают список Словакия, Румыния и Украина – последняя с показателем менее 400 литров.

В этом месяце в России биржевые цены на бензин били истерические рекорды.