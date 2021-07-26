Цифровизация строительной отрасли и ЖКХ в России обойдется в почти 400 миллиардов рублей

Это – сумма, которую планируют потратить до 2030 года, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на документы министерства строительства. Большая часть расходов придется на сферу жилищно-коммунального хозяйства. Согласно паспорту стратегии цифровой трансформации, правительство планирует обязать ресурсоснабжающие организации и управляющие компании за свои деньги устанавливать датчики интернета вещей. Сами участники рынка говорят, что с ними на этот счет никто не советовался.
2021-07-26T05:05:48+03:00
2021-07-26T05:05:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:05, 26 июля 2021
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