Цифровизация строительной отрасли и ЖКХ в России обойдется в почти 400 миллиардов рублей

Это – сумма, которую планируют потратить до 2030 года, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на документы министерства строительства. Большая часть расходов придется на сферу жилищно-коммунального хозяйства. Согласно паспорту стратегии цифровой трансформации, правительство планирует обязать ресурсоснабжающие организации и управляющие компании за свои деньги устанавливать датчики интернета вещей. Сами участники рынка говорят, что с ними на этот счет никто не советовался.