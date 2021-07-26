Спикер тунисского парламента призвал сторонников выйти на улицы

Лидер исламистской партии «Ан-Нахда» Рашид Гануши опубликовал видеообращение после того, как президент объявил об отстранении премьер-министра и приостановке работы парламента. В столицу Туниса введены войска.

Президент Кайс Саид принял соответствующее решение на фоне протестов, охвативших накануне города Туниса. Демонстранты требуют смены политического режима и привлечения к ответственности тех, кто виновен в ухудшении эпидемиологической ситуации в стране.