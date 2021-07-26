Z Архив новостей новости
5 0 6 0
05:05, 26 июля 2021

Спикер тунисского парламента призвал сторонников выйти на улицы

Лидер исламистской партии «Ан-Нахда» Рашид Гануши опубликовал видеообращение после того, как президент объявил об отстранении премьер-министра и приостановке работы парламента. В столицу Туниса введены войска.
Президент Кайс Саид принял соответствующее решение на фоне протестов, охвативших накануне города Туниса. Демонстранты требуют смены политического режима и привлечения к ответственности тех, кто виновен в ухудшении эпидемиологической ситуации в стране.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Об историческом будущем России и Украины В последней статье Путина желаемая Россия предстает уже как моноэтническое государство, как территория, где культурно-исторические рубежи должны совпадать с политическими границами…

5 195 6 56913 19.07
Блоги

Кусок эфира

Матвей Ганапольский: В Украине это воспринимается так: я вам написал, почему я на вас пойду Путин пытается управлять Украиной. Он это делает разными способами – вот сейчас он статью написал, до этого военные какие-то истории. Он это пытается делать через «Северный поток-2»...

5 97 6 28063 19.07
Блоги

Конгресс интеллигенции: «30 лет назад отстояли свободу и демократию» Мы рассчитываем, что структуры Правительства Москвы окажут помощь и поддержку как на стадии подготовки юбилейных мероприятий 19-22 августа 1991 года, так и непосредственно во время их проведения…

5 115 6 10366 21.07
Блоги

Константин Косачев вице-спикер Совета Федерации

Важный шаг к победе справедливости Сам факт подачи такой подробной и обоснованной жалобы, конечно же, приведёт в чувство многих руководителей и военных на Украине, как и их европейских покровителей – хотя правильнее было бы сказать: покрывателей…

5 78 6 8433 22.07
Блоги

Россия обратилась в ЕСПЧ с жалобой на Украину «Жалоба касается следующих основных групп нарушений: ...крушение самолета авиакомпании «Малазийские авиалинии», выполнявшего рейс MH17 17 июля 2014 г.»...

5 242 6 27704 22.07
Голосование
3491084
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как президент ЮАР Сирил Рамафоса, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 48 6 5956 21.07
Блоги

Блог «Новой газеты»

+ Все о сбитом малазийском Боинге Все о сбитом малазийском Боинге Загадка спутниковых снимков, переговоры военных и ложь властей…

5 237 6 93764 19.07
8читать ;смотреть
Блоги

Николай Травкин пенсионер

Система управления у нас не та Теперь дисбаланс власти устранён и симметрия восстановлена. Теперь премьер Мишустин в каждый федеральный округ своего куратора из числа вице-премьеров поставил…

5 58 6 34352 19.07
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Евреи в России. Почему Ленин решил бороться с антисемитизмом? И отчего не вышло? Евреи в России. Почему Ленин решил бороться с антисемитизмом? И отчего не вышло? Национальный вопрос нас не отпускает. Почему в июльский день 1918 года в разгар Гражданской войны, исход которой еще не был известен, глава Советского правительства Владимир Ленин подписал декрет о борьбе с антисемитизмом?..

5 73 6 10493 25.07
8читать ;смотреть
Блоги

Посол России в США: Угрозы в наш адрес – беспочвенны и бесполезны Мы никому никогда не навязывали свои поставки, не использовали энергоресурсы в качестве орудия политического давления и не пытались этим решить какие-либо приписываемые нам узкоконъюнктурные цели…

5 92 6 13575 22.07
Блоги

Алексей Мельников публицист

Что-то вы молчите. Критикам Явлинского Что же вы то, критики Явлинского, замолчали? У вас есть альтернативная взглядам Путина линия? Или только высказались, отписались о событии и забыли – пошли дальше…

5 46 6 7954 21.07
Интервью Ищем выход…

Григорий Явлинский гость: Григорий Явлинский один из основателей партии «Яблоко», председатель Федерального политкомитета партии «Яблоко»

Если кто-то кого-то считает братом, нужно ему помогать, а не приковывать к батарее и заставлять жениться. У брата не надо отбирать паспорт, а надо признать его независимость, самостоятельность, помогать ему…

5 151 6 26398 22.07
#слушать 48:18 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

+ Обвиняемая в дорожной аварии с погибшими детьми заключена под стражу 00:49 Обвиняемая в дорожной аварии с погибшими детьми заключена под стражу 18-летняя Валерия Башкирова раскаивается в случившемся, — рассказали в окружении семьи девушки…

5 224 6 40109 20.07
8читать ;смотреть
Блоги

+ Частную подземную тюрьму нашли в заброшенном коттедже под Петербургом Частную подземную тюрьму нашли в заброшенном коттедже под Петербургом В соседнем бункере обнаружили печь, которую, по предположениям журналистов, могли использовать как крематорий…

5 94 6 55010 19.07
8читать ;смотреть
Блоги

Важные истории объединение независимых журналистов

Горжусь тем, что мой дед был «врагом народа» Роман Анин отвечает бывшему члену ОНК Ионову, который потребовал признать «Важные истории» и самого Анина «иностранными агентами»...

5 281 6 57893 23.07
Блоги

Токио-2020 новости Олимпиады

Олимпиада. День 2-й Семь медалей у нашей сборной!..

5 63 6 14184 25.07

Популярное за неделю

Новости

Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Бондаренко рассказал на своем Ютуб-канале, что его пытаются снять с выборов Если Бондаренко признают виновным, то он в течение года не сможет выдвигать свою кандидатуру на выборах…

5 4 6 14365
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Давить людей «Мерседесом» — приличное занятие. Оно ведет к повышение даже по службе. Да, оно влечет за собой некоторые материальные затраты на выплаты компенсаций «двуногому скоту». Давить людей «Маздой» — я согласна с депутатом Хинштейном, это полное безобразие…

5 26 6 58708 24.07
#слушать 49:26 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
3491084
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как президент ЮАР Сирил Рамафоса, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 48 6 5959 21.07
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Заслуга Путина А я вам скажу, в чем великая историческая заслуга Владимира Путина и его времени. Заслуга столь значительная, что у него есть все шансы на память более благодарную, чем у Сталина, Брежнева или Ельцина…

5 295 6 167270 20.07
#СлухайЭхо

Валерий Соловей ведущий: Валерий Соловей политолог

3494972
Валерий Соловей отвечает на ваши вопросы

5 23 6 53045 21.07
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9200382
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4975132

Сегодня в эфире