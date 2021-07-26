Сильные дожди затопили улицы Лондона

Дороги во многих районах британской столицы оказались в воде. Стихия спровоцировала пробки и нарушила движение поездов метро – сообщает Русская служба Би-би-си. Власти объявили предупреждение желтого уровня для большей части юго-востока Англии, где уровень осадков может достичь 100 миллиметров, а также рекомендовали в ближайшее время воздержаться от поездок.

Дожди и грозы пришли на смену стоявшей несколько дней жаре. При этом уже с новой недели в Лондоне вновь ожидают повышения температуры.