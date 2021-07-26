Участники Международного авиационно-космического салона подписали соглашений на 265 миллиардов рублей

Такие цифры приводят организаторы МАКС-2021. По их подсчетам, в мероприятии приняли участие свыше 800 компаний из полусотни стран мира. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Ранее в «Ростехе» говорили, что сумма контрактов, подписанных госкорпорацией, превзошла все ожидания. «Рособоронэкспорт», входящий в «Ростех» отчитывался о заключении экспортных соглашений на поставку оборонной продукции общей стоимостью более миллиарда долларов.