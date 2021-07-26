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04:07, 26 июля 2021

«Яблоко» не будет участвовать в парламентских выборах в Омске из-за коронавируса

После инфицирования сборщиков подписей, местное отделение партии досрочно прекратило кампанию, пишет газета «Коммерсант». К этому моменту удалось собрать чуть больше половины от необходимого числа. В «Яблоке» считают, что сам по себе сбор подписей способствует распространению эпидемии и сводит на нет все ограничительные меры, и поэтому попросили ЦИК учесть сложившуюся ситуацию и все равно зарегистрировать кандидатов, однако в Центризбиркоме это делать отказались.


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