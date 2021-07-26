В Мали скончался обвиняемый в покушении на главу государства

В сообщении правительства, которое приводит агентство Франс Пресс, говорится, что фигурант дела был госпитализирован после ухудшения здоровья и скончался в больнице. От чего именно – не уточняется.

На Ассими Гоиту напали на прошлой неделе во время молитвы в столичной мечети. Один из нападавших попытался атаковать ножом исполняющего обязанности президента. Гоита позже сказал, что чувствует себя хорошо и счел, что подобные атаки сопутствуют статусу лидера. Полковник стал временным президентом Мали в мае после переворота.