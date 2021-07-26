Введение Евросоюзом углеродного налога может обойтись России ежегодно в более чем миллиард евро

Такие расчеты приводит газета РБК со ссылкой на методику, утвержденную министерством экономического развития. Больше всего предстоит заплатить за ввоз на территорию ЕС железа и стали, на втором месте – импорт азотных удобрений.

В середине июля Еврокомиссия официально предложила план по введению трансграничного углеродного налога. Европа хочет обложить им импортеров так называемых «грязных» товаров с целью побудить производителей уменьшать вредные выбросы.