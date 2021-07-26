Три станции «красной» ветки московского метрополитена возобновляют свою работу досрочно

Уже с сегодняшнего дня для пассажиров откроются «Юго-Западная», «Воробьевы горы» и «Университет». При этом, как отмечет агентство «Интерфакс» со ссылкой на столичный департамент транспорта, станция «Проспект Вернадского» пока останется закрытой. Кроме того, до 8 августа не будет движения между платформами «Юго-Западная» и «Университет».

В середине июля движение на участке «Спортивная» — «Тропарево» было приостановлено из-за строительства Большой кольцевой линии московского метро. Вдоль закрытого участка ходят бесплатные автобусные компенсационные маршруты.