Корпорация «МиГ» создаст палубный истребитель 5-го поколения

Сейчас идут работы на этапе компьютерного моделирования, опытный образец появится в ближайшие несколько лет – сообщает источник агентства РИА Новости в оборонно-промышленном комплексе. В рамках проекта, по его заверениям, в том числе рассматривается возможность создания версии с вертикальным взлетом и посадкой. Машину создадут в комплексе с беспилотником, который должен будет либо осуществлять дозаправку истребителя, либо вместе с ним наносить удары.
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