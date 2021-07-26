Корпорация «МиГ» создаст палубный истребитель 5-го поколения

Сейчас идут работы на этапе компьютерного моделирования, опытный образец появится в ближайшие несколько лет – сообщает источник агентства РИА Новости в оборонно-промышленном комплексе. В рамках проекта, по его заверениям, в том числе рассматривается возможность создания версии с вертикальным взлетом и посадкой. Машину создадут в комплексе с беспилотником, который должен будет либо осуществлять дозаправку истребителя, либо вместе с ним наносить удары.