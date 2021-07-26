АФК «Система» может купить разработчика противовирусного препарата «Кагоцел»

Для приобретения всех активов «Ниармедика» АФК «Система» вступила в переговоры со «Сбербанком», пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники. Предполагается, что они создадут совместное предприятие. Сумма сделки с учетом долгов перед «Сбербанком» и другими кредиторами, не называется.

Крупнейший бенефициар «Ниармедик» — Владимир Нестеренко – сооснователь группы и бывший ученый НИИ имени Гамалеи. Группе компаний принадлежат два завода в Москве и Обнинске, а также половина сети московских медицинских клиник «Доктор рядом».