Белый дом обсуждает введение новых санкций против Белоруссии

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на советника Светланы Тихановой, которую оппозиция считает победительницей президентских выборов в республике, пишет, что речь идет об ограничениях против калийной и нефтяной отраслей. Источники издания в администрации Джо Байдена при этом отказались анонсировать конкретные действия. Высокопоставленный чиновник лишь сказал журналистам, что Вашингтон намерен привлекать режим Лукашенко к ответственности и дальше, в том числе с помощью санкций.
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