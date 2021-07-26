Белый дом обсуждает введение новых санкций против Белоруссии

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на советника Светланы Тихановой, которую оппозиция считает победительницей президентских выборов в республике, пишет, что речь идет об ограничениях против калийной и нефтяной отраслей. Источники издания в администрации Джо Байдена при этом отказались анонсировать конкретные действия. Высокопоставленный чиновник лишь сказал журналистам, что Вашингтон намерен привлекать режим Лукашенко к ответственности и дальше, в том числе с помощью санкций.