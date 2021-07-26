В столицу Туниса введены войска

По информации телеканала «Аль-Маядин», правительственные силы заняли позиции в центре города, расположившись, в том числе возле здания парламента. Это произошло вскоре после того, как президент Каис Саид объявил о роспуске Ассамблеи народных представителей и лишения депутатов неприкосновенности. Он сказал, что работа парламента приостановлена на месяц.

Соответствующее решение последовало на фоне протестов, охвативших накануне города Туниса. Демонстранты требуют смены политического режима и привлечения к ответственности тех, кто виновен в ухудшении эпидемиологической ситуации в стране.