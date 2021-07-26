В Норвегии упал метеорит

Вспышки света можно было увидеть в восточной части страны, в частности огненный шар заметили жители Осло. Предполагается, что части метеорита упали на территории природного заповедника Финнмарка, сообщает Норвежская метеорная сеть. Полет небесного тела сопровождался сильным гулом, а в момент падения очевидцы ощутили мощную ударную волну. По предварительным данным, никто не пострадал.
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