В Норвегии упал метеорит

Вспышки света можно было увидеть в восточной части страны, в частности огненный шар заметили жители Осло. Предполагается, что части метеорита упали на территории природного заповедника Финнмарка, сообщает Норвежская метеорная сеть. Полет небесного тела сопровождался сильным гулом, а в момент падения очевидцы ощутили мощную ударную волну. По предварительным данным, никто не пострадал.