Французский парламент поддержал законопроект о мерах по борьбе с пандемией

Голосование состоялось после того, как согласительной комиссии все же удалось достичь консенсуса. Власти смогли избежать повторного затяжного рассмотрения документа. Они и так потратили на это около 60 часов, заседания проходили в том числе по ночам, передает телеканал BFM.

После согласования в документе осталось положение об обязательной вакцинации работников некоторых отраслей. Также, несмотря на сопротивление Сената, сохранились указания по жесткому контролю за тем, как зараженные соблюдают режим изоляции. Законопроект вводит в стране и более широкое использование санитарных пропусков.