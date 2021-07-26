Израильская авиация нанесла удар по сектору Газа

Бомбардировке подверглись позиции радикальных организаций – сообщает местная радиостанция «Саут Аль-Акса». По ее информации палестинские группировки открыли ответный огонь.

В последний раз, как сообщалось, самолеты ВВС Израиля совершали налеты на Газу еще в начале месяца. Тогда удары наносили в том числе по тренировочным лагерям ХАМАС. При этом в конце мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками. До заключения соглашения стороны на протяжении 11 дней интенсивно обменивались ракетными ударами.