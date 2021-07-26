Пожарные ликвидировали открытое горение в жилом доме в Ростове-на-Дону

Огонь локализовали на площади 350 квадратных метров. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Пожар накануне вечером начался в квартире трехэтажного жилого дома. Из здания эвакуировали 18 человек. Из-за угрозы распространения огня, пожару присвоили четвертый ранг сложности. Кроме того, сообщалось об угрозе обрушения кровли здания. Пострадавших и погибших нет. Что стало причиной возгорания пока не уточняется.