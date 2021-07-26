В ближайшие десять лет в России хотят создать более 30 лабораторий по изучению новых вирусов

Они появятся в рамках проекта «Санитарный щит», сказала вице-премьер Татьяна Голикова. Кроме того, она анонсировала появление к 2024 году 240 пунктов пропуска через границу, на которых можно будет проводить экспресс-диагностику, чтобы своевременно выявлять угрозы. По словам зампреда правительства, также поставлена задача при обнаружении новой инфекции создавать от нее вакцину в течение 4 месяцев.

О необходимости создания в стране щита в сфере санитарной и биологической безопасности ранее говорил президент России.