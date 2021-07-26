Игры в Токио станут самыми дорогими в истории летних Олимпиад

По данным японских правительственных аудиторов, на соревнования потратили более 20 миллиардов долларов — их подсчеты приводит американская газета The Wall Street Journal. При этом изначально предполагалось, что сумма будет в три раза меньше. Как отмечается, доходы от Олимпиады при этому будут сравнительно небольшими. Соревнования проходят почти без зрителей, а один из спонсоров – Toyota – отказалась от трансляции телевизионной рекламы на тему соревнований.

До этого самой дорогой Олимпиадой называли ту, что прошла в 2012 году в Лондоне – на нее потратили 15 миллиардов долларов. Олимпиада в Сочи стала самой дорогой среди зимних Игр – более 20 миллиардов.