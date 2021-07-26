Американские военные пообещали продолжить авиаудары в случае наступления талибов в Афганистане

В последние дни США увеличили интенсивность обстрелов и намерены и впредь оказывать правительственным войскам поддержку с воздуха, сказал глава Центрального командования – его слова приводит агентство Франс Пресс.

В последние месяцы на фоне вывода из страны американских войск, талибы резко нарастили темпы наступления и смогли захватить обширные малонаселенные территории. Крупнейшие афганские города пока остаются под контролем властей.