В Тверской области при взрыве на участке возле дома погиб мужчина

ЧП произошло в поселке городского типа Жарковский. Жертвой стал местный житель 1957 года рождения – сообщается на сайте регионального СК. Следователи начали проверку. При каких обстоятельствах произошел взрыв пока не уточняется. Сотрудники опрашивают очевидцев.
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