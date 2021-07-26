Астраханская область с сегодняшнего дня вводит жесткие санитарные ограничения

По распоряжению властей отменяются все массовые мероприятия, закрываются торговые центры, фитнес-клубы, бассейны, кинотеатры и библиотеки. Ресторанам и кафе разрешено обслуживать посетителей только на верандах или на вынос. Астраханские гостиницы обязали заселять гостей только с QR-кодом или ПЦР-тестом. В сообщении пресс-службы главы региона говорится, что полиция будет проверять соблюдение масочного режима в транспорте.

В оперативном штабе это объясняют неблагополучной эпидемиологической ситуацией.