Президент Туниса объявил о приостановке деятельности парламента

Кайс Саид лишил неприкосновенности всех депутатов и сказал, что будет сам исполнять обязанности премьер-министра до тех пор, пока не будет выбран новый. Спикер парламента назвал действия президента переворотом и сказал, что исходит из того, что все институты продолжают действовать. Об этом сообщает агентство Рейтер.

Накануне в тунисских городах вспыхнули акции протеста, вызванные тяжелой экономической ситуацией на фоне непрекращающейся пандемии. Тунис занимает одно из первых мест по уровню смертности от коронавируса.