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01:06, 26 июля 2021

Президент Туниса объявил о приостановке деятельности парламента

Кайс Саид лишил неприкосновенности всех депутатов и сказал, что будет сам исполнять обязанности премьер-министра до тех пор, пока не будет выбран новый. Спикер парламента назвал действия президента переворотом и сказал, что исходит из того, что все институты продолжают действовать. Об этом сообщает агентство Рейтер.
Накануне в тунисских городах вспыхнули акции протеста, вызванные тяжелой экономической ситуацией на фоне непрекращающейся пандемии. Тунис занимает одно из первых мест по уровню смертности от коронавируса.


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