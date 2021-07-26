Модуль Пирс вместе с грузовым кораблем Прогресс МС-16 будет отстыкован от Международной космической станции

Процедуру переносили уже три раза, ссылаясь на данные телеметрии. О том, что она состоится утром в понедельник командиру станции Акихико Хосиде сообщили в центре управления полетами в Хьюстоне. Пирс прослужил науке 20 лет, но сейчас пришло время освободить место для более современной техники. 21 июля с Байконура стартовала ракета-носитель Протон-М с модулем Наука. Он уже отделился от корабля и начал самостоятельное движение к станции. С запуском собственных двигателей Науки возникли проблемы, но в Роскосмосе уверяют, что они подчиняются командам из центра управления полетами. Наука присоединится к станции через стыковочный узел, который ранее занимал Пирс. Наука прибавит станции дополнительную каюту и туалет и позволит увеличить объем исследований как на станции, так и за ее пределами.

На случай нештатных ситуаций модуль Наука застрахован более чем на 9 миллиардов рублей.