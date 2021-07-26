Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу на заочный арест бывшего гендиректора ФБК* Ивана Жданова

Его обвиняют в злостном неисполнении решения суда.

В отношении Ивана Жданова возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Одно из дел касается отказа ФБК* удалить из интернета фильм «Он вам не Димон», в котором утверждалось, что бизнесмен Алишер Усманов подарил связанному с Дмитрием Медведевым фонду дом и землю общей стоимостью около 5 миллиардов рублей. Адвокат Жданова Владимир Воронин ранее сообщил, что жалоба на приговор по этому делу поступила во Второй кассационный суд общей юрисдикции, потом будет ЕСПЧ. Еще одно дело о неисполнении решения суда касается невыплаты почти 30 миллионов рублей одному из героев расследований ФБК*, бизнесмену Евгению Пригожину. Месяц назад стало известно, что Жданова объявили в международный розыск, его заочно арестовали. Уголовное дело также заведено в отношении отца политика. Сам Жданов в настоящее время находится за рубежом, как и многие другие соратники основателя ФБК* Алексея Навального. Они считают свое преследование политически мотивированным.

* Российские власти внесли ФБК в реестр иностранных агентов. Фонд также был признан экстремистской организацией, его деятельность запрещена