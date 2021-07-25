23:27 Восемнадцать человек эвакуировано из горящего жилого дома в центре Ростова-на-Дону.

Как сообщает региональное управление МЧС, площадь пожара – 250 квадратных метров, пострадавших нет. Тушение осложняет отсутствие подъездных путей для высотной техники. Ранг сложности пожара повышен до четвертого. С огнем борются 100 пожарных и 28 единиц техники.

