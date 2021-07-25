«Краснодар» одержал победу над екатеринбургским «Уралом» со счетом 3:0 в гостевом матче первого тура РПЛ. Грозненский «Ахмат» стартовал в чемпионате России по футболу с гостевой победы над «Крыльями Советов» – 2:1. ЦСКА одержали победу над «Уфой» 1:0 А завершится тур встречей футбольных клубов «Нижний Новгород " и «Сочи».
2021-07-25T23:06:43+03:00
2021-07-25T23:06:43+03:00
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23:06, 25 июля 2021
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