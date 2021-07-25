Ливень, который обрушился на Лондон, затопил десятки городских улиц

В результате, как передает ВВС, в ряде районов британской столицы было парализовано автомобильное движение. В данный момент власти информацией о пострадавших не располагают. Метеорологи предупредили, что в некоторых частях столицы за вечер воскресенья выпадет в общей сложности до 100 мм осадков.