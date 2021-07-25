Движение скоростных поездов прекращено к югу от Парижа

Как сообщила в «Твиттере» спасательная служба парижского региона Иль-де-Франс, рядом с

железнодорожным вокзалом города Маси произошел провал грунта, что привело к повреждению путей. Погиб один человек. На месте происшествия работают 30 спасателей, которые ищут пострадавших, которые могли оказаться под землей. Происшествие привело к отмене или задержке в пути около 70 скоростных экспрессов.