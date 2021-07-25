Фракция «ЕР» в ГД не обсуждала вопрос о введении графы «национальность» в паспорте

Об этом ТАСС сообщил первый замглавы думской фракции единороссов Андрей Исаев. Ранее в радиоэфире первый замглавы думского комитета по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов, член ЕР заявил, что считает необходимым обсудить вопрос возврата в паспорт этой графы. По его словам, у представителей ряда малочисленных коренных народов есть определенные преференции, предусмотренные законодательством, но для этого им надо предъявить документы, подтверждающие национальность.
2021-07-25T23:05:05+03:00
2021-07-25T23:05:05+03:00
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23:05, 25 июля 2021
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