Фракция «ЕР» в ГД не обсуждала вопрос о введении графы «национальность» в паспорте

Об этом ТАСС сообщил первый замглавы думской фракции единороссов Андрей Исаев. Ранее в радиоэфире первый замглавы думского комитета по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов, член ЕР заявил, что считает необходимым обсудить вопрос возврата в паспорт этой графы. По его словам, у представителей ряда малочисленных коренных народов есть определенные преференции, предусмотренные законодательством, но для этого им надо предъявить документы, подтверждающие национальность.