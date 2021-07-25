В центре Ростова-на-Дону горит трехэтажный жилой дом

По данным МЧС возгорание произошло в квартире на третьем этаже. Проводится эвакуация жильцов. Площадь пожара 250 кв. метров. К тушению привлечена усиленная группировка в составе ста человек и 28 единиц техники. О пострадавших сообщений не поступало.