Официальный представитель МИД России Мария Захарова выложила видео, на котором бьет манекен с надписью press, а после проводит брифинг, на котором желает удачи российским спортсменам на Олимпиаде в Токио. Таким образом Захарова приняла участие во флешмобе в поддержку атлетов из России. Позже Захарова пояснила изданию «Подъем», что наклейка с надписью press означает не принадлежность манекена к СМИ, а месторасположение пресса.