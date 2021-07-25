Официальный представитель МИД России Мария Захарова выложила видео, на котором бьет манекен с надписью press, а после проводит брифинг, на котором желает удачи российским спортсменам на Олимпиаде в Токио. Таким образом Захарова приняла участие во флешмобе в поддержку атлетов из России. Позже Захарова пояснила изданию «Подъем», что наклейка с надписью press означает не принадлежность манекена к СМИ, а месторасположение пресса.
2021-07-25T22:07:05+03:00
2021-07-25T22:07:05+03:00
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22:07, 25 июля 2021
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