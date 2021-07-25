Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Бондаренко рассказал на своем Ютуб-канале, что его пытаются снять с выборов

Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ и депутат саратовской областной думы Николай Бондаренко рассказал на своем Ютуб-канале, что его пытаются снять с выборов.

Если Бондаренко признают виновным, то он в течение года не сможет выдвигать свою кандидатуру на выборах. Бондаренко ведет ютуб-канал «Дневник Депутата» с числом подписчиков более 1,5 млн. В феврале саратовское отделение «ЕР» обвинило Бондаренко в коррупции из-за того, что депутат собирает пожертвования и получает доходы от рекламы на ютьюбе.

Именно Бондаренко после исключения Павла Грудинина из списков КПРФ задал Элле Памфиловой вопрос, гордится ли она своей работой на этом посту. Тогда она ответила утвердительно и пояснила, что способствует тому, чтобы — цитирую – «не раздербанили страну».