Военный суд отправил на принудительное лечение сторонника Навального из Иркутска Дмитрия Надеина

Как сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо», программиста обвиняли в оправдании терроризма из-за высказываний о взрыве в архангельском УФСБ. На своей странице во «Вконтакте» активист возмутился преследованием тех, кто комментирует действия Михаила Жлобицкого, совершившего теракт. В апреле Надеина отправили на принудительную судебно-психиатрическую экспертизу в иркутском СИЗО. В заключении эксперты указали, что у него вялотекущая шизофрения, и он опасен для общества. В связи с этим следователи ходатайствовали о направлении Надеина на принудительное лечение и суд это ходатайство удовлетворил.

Правозащитник Лев Пономарев сказал «Эхо Москвы», что одна из характерных черт тоталитарных политических режимов – это репрессивное использование психиатрии.



Напомним, что российские власти называют Льва Пономарева иностранным агентом.