Росстат зафиксировал снижение производства подсолнечного масла в стране

Как следует из официальной статистики, с начала года выпущено чуть более 1 млн тонн рафинированного подсолнечного масла и его фракций. Это на 17% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. На те же 17%, до 2,7 млн т, упал и выпуск нерафинированного подсолнечного масла. Подсолнечное масло входит в перечень 24 социально значимых продуктов, цены на которые регулирует государство. Как отмечает со ссылкой на производителей агентство РБК, основные причины снижения — низкий урожай и рост экспорта сырья в начале сезона, заморозка цен на производстве никак не сказалась.
2021-07-25T21:04:20+03:00
2021-07-25T21:04:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:04, 25 июля 2021
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