Росстат зафиксировал снижение производства подсолнечного масла в стране

Как следует из официальной статистики, с начала года выпущено чуть более 1 млн тонн рафинированного подсолнечного масла и его фракций. Это на 17% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. На те же 17%, до 2,7 млн т, упал и выпуск нерафинированного подсолнечного масла. Подсолнечное масло входит в перечень 24 социально значимых продуктов, цены на которые регулирует государство. Как отмечает со ссылкой на производителей агентство РБК, основные причины снижения — низкий урожай и рост экспорта сырья в начале сезона, заморозка цен на производстве никак не сказалась.