Александр Бастрыкин предложил урегулировать на международном уровне регистрацию ключей шифрования мобильной связи. В интервью РГ глава СК сказал, что это поможет «эффективно выявлять сообщения в мессенджерах, которые используются экстремистами и террористами». Также он призвал ускорить блокировку сайтов с запрещенным контентом до одного-двух часов.
2021-07-25T21:03:49+03:00
2021-07-25T21:03:49+03:00
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21:03, 25 июля 2021
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