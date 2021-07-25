Александр Бастрыкин предложил урегулировать на международном уровне регистрацию ключей шифрования мобильной связи. В интервью РГ глава СК сказал, что это поможет «эффективно выявлять сообщения в мессенджерах, которые используются экстремистами и террористами». Также он призвал ускорить блокировку сайтов с запрещенным контентом до одного-двух часов.