Глава думского комитета по делам национальностей Гильмутдинов предложил вернуть в паспорт графу «национальность»

Глава думского комитета по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов предложил вернуть в паспорт графу «национальность».

Выступая в эфире радио «Говорит Москва», он сказал, что этого хотят представители ряда малочисленных коренных народов. У них, по словам депутата, есть определенные преференции, предусмотренные законодательством, но для этого им надо предъявить документы, подтверждающие национальность.