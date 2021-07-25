Владимир Путин наградил бизнесмена Юрия Ковальчука орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Как сказано в президентском указе, — за большой вклад в реализацию социально значимых проектов в Республике Крым. Ковальчук — основной акционер банка «Россия», с состоянием в $3,3 он занимает 47 место в списке богатейших людей России по версии издания Форбс. В марте 2014 года банк «Россия» включен в санкционный список США.