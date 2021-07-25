С начала года, по данным МВД, в стране произошло 180 ДТП с участием электросамокатов

Погибли пять человек, еще 188 пострадали. В ведомстве напомнили, что статус таких средств передвижения все еще законодательно не закреплен, разработку соответствующего постановления правительства ведет Минтранс. МВД пока не получило документ в актуальной редакции. Между тем, власти Москвы установили предельную скорость для электросамокатов в 25 км/ч, а рядом с парками и оживленным пешеходным движением — не более 15 км/ч. Несовершеннолетним запретили брать электросамокаты в аренду. Это же коснулось нетрезвых граждан. Кроме того, власти города запретили ездить на электросамокатах вдвоем. В Петербурге власти на 20-ти улицах ограничили скоростной режим самокатов 10 км/ч.
2021-07-25T20:32:08+03:00
2021-07-25T20:32:08+03:00
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20:32, 25 июля 2021
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