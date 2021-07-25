СК предлагает разрешить проведение допросов и очных ставок по видеосвязи

Об этом в интервью «РГ» заявил глава ведомства Александр Бастрыкин. По его словам, такой формат будет удобен как для свидетелей, так и для следователей. В отдельных случаях он позволит сократить сроки следствия, не потребует дополнительного бюджетного финансирования. Бастрыкин сообщил, что СК уже подготовило соответствующие поправки в законодательство. Когда они могут быть приняты Госдумой, он не уточнил.
2021-07-25T20:31:40+03:00
2021-07-25T20:31:40+03:00
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20:31, 25 июля 2021
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