СК предлагает разрешить проведение допросов и очных ставок по видеосвязи

Об этом в интервью «РГ» заявил глава ведомства Александр Бастрыкин. По его словам, такой формат будет удобен как для свидетелей, так и для следователей. В отдельных случаях он позволит сократить сроки следствия, не потребует дополнительного бюджетного финансирования. Бастрыкин сообщил, что СК уже подготовило соответствующие поправки в законодательство. Когда они могут быть приняты Госдумой, он не уточнил.