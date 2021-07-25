Власти Германии не исключают, что непривитым от коронавируса придется столкнуться с серьезными ограничениями

Глава офиса канцлера ФРГ Хельге Браун не исключил, что непривитым от коронавируса в Германии придется столкнуться с серьезными ограничениями в случае роста новых случаев заражения. В интервью «Бильд ам зонтаг» он пояснил, что это может затронуть посещение ресторанов, кино, стадионов, даже для сдавших тесты. Браун предупредил, что при негативном развитии ситуации показатель распространения коронавируса может достичь к концу сентября 850 случаев на 100 тыс. жителей в неделю. На сегодня он составляет около 14-ти случаев. Против инициативы главы офиса Меркель уже выступил ряд немецких политиков, включая лидера ХДС Армина Лашета.