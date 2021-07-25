Тысячи жителей Венгрии присоединились к ежегодному «Маршу достоинства» в Будапеште, чтобы поддержать ЛГБТ-сообщество. Собравшиеся протестуют против закона об «ЛГБТ-пропаганде», запрещающего информацию о геях, в школах и детских телешоу. Как передает Reuters, организаторы акции заявили, что правительство использует законы, чтобы сделать представителей ЛГБТ-сообщества изгоями, вместо того, чтобы защищать меньшинства. «Марш достоинства» в Будапеште поддержали более 40 посольств, в т.ч. США, Великобритании и Германии. С резкой критикой закона о «пропаганде ЛГБТ» выступила ЕК.