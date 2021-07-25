В Приамурье задержан подозреваемый в избиении до смерти регионального министра цифрового развития и связи

17 июля в одном из пансионатов в пригороде Благовещенска Александр Курдюков получил серьезные травмы, в том числе черепно-мозговую и несколько дней спустя он скончался. По сведениям Telegram-канала Mash, задержанный — 39-летний пауэрлифтер Алексей Шкарин. Как сообщал ранее Telegram-канал Baza, конфликт между ними произошел на турбазе «Берлога», где Курдюков отдыхал со знакомыми.